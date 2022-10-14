Более 400 миллионов человек перевезли поезда ЦППК с начала года | 360°

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Более 400 миллионов человек перевезли поезда ЦППК с начала года

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Центральная пригородная пассажирская компания перевезла за девять месяцев 2022 года 403 миллиона человек. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Наиболее востребованными стали поезда Ярославского направления, на которых проехали более 77 миллионов раз. Также в тройке лидеров — Казанское и Курское направления, на них пассажиропоток составил 60 и 49 миллионов соответственно.

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Наиболее популярным днем для поездок в 2022 году стало 10 июня — услугами компании воспользовались почти два миллиона человек. Тогда многие жители Москвы отправились за город на выходные в честь Дня России.

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Ранее стало известно, что пассажиры ЦППК бесконтактно активировали билеты более 800 тысяч раз с начала работы функции.

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