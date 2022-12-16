Подмосковье 16 декабря 2022, 16:55 Более 400 метров водопроводных сетей заменили в Орехово-Зуеве в этом году

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В 2022 году на территории Орехово-Зуевского округа отремонтировали 90 колодцев и заменили более 440 метров водопроводно-канализационных сетей. Таким образом надежность работы систем водоснабжения и водоотведения в городе выросла.

«Орехово-Зуевский Водоканал» является гарантирующим поставщиком централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на территории округа. В текущем году компания отремонтировала 90 колодцев: 36 водопроводных и 54 канализационных.

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Также ремонтные работы проводились в поселках и деревнях, таких как: Большая и Малая Дубна, Озерецкий, Прокудино, Верея и Новый Снопок.

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«Мероприятия по замене ветхих сетей коснулись и канализации: силами сотрудников филиала переложены участки канализационных труб общей протяженностью 21 метр. Работы проведены в городе Орехово-Зуево по улице Кооперативная, дом 2, в поселке Верея по улице Школьная и на напорном коллекторе в поселке Новый Снопок», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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