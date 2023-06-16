Подмосковье 16 июня 2023, 17:46 Более 400 машин задействовали для поливки дорог в жару в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье установилась высокая среднесуточная температура. На этом фоне более 400 машин поливают дороги по поручению Минтранса региона.

Аэрация проводится на дорогах в черте городов. На данный момент машины полили около пяти тысяч километров муниципальной и региональной сети. Больше всего работ выполнили в Щелкове, Солнечногорске и Мытищах.

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Полив позволяет очистить и охладить дороги. Кроме того, дополнительное увлажнение способствует снижению вероятности деформации покрытия под длительным воздействием солнечных лучей.

Ранее стало известно, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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