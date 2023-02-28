Подмосковье 28 февраля 2023, 09:39 Более 400 лыжников вышли на старт «Лыткаринской гонки» в Подмосковье

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Ежегодная «Лыткаринская гонка» прошла на трассе «Волкуша». Участие в лыжном первенстве приняли более 400 спортсменов из 22 округов Подмосковья и других регионов страны.

Среди участников лыжники из Лыткарина, Дмитрова, Люберец, Раменского, Черноголовки, Подольска, Реутова, Мытищ, а также из Москвы, Омска, Смоленска и других городов. В зависимости от возраста и умений спортсмены могли выбрать дистанцию 500 метров, один, три или пять километров.

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Самой юной участницей забега стала Полина Мухарева 2019 года рождения из Москвы. Самым возрастным участником стал лыткаринец Виктор Чуриков. Ему 84 года.

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Победителей и призеров по всем возрастным группам наградили кубками, медалями и дипломами. Самые юные спортсмены получили на память символические медали.

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