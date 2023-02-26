Подмосковье 26 февраля 2023, 12:47 Более 400 лыжников поучаствовали в семейных соревнованиях в Одинцове

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В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове состоялись семейные лыжные соревнования Topski Family. В них поучаствовали более 400 спортсменов в 16 возрастных категориях.

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Лыжники боролись за призы вице-чемпиона Олимпийских игр Александра Панжинского. Для участников подготовили дистанции в 600 метров и пять километров. Также для них организовали дополнительный семейный зачет, в котором дети выступили с родителями в паре.

Также в рамках турнира прошла «звездная» гонка, в которой поучаствовали чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы Александр Панжинский, Евгений Коротышкин, Дарья Трубникова, Юлия Гаврилова, Влада Чигирева, Лада Задонская, Иван Новосельцев, Ирина Аввакумова и Юрий Постригай.

В качестве гостей на мероприятие пришли чемпионка мира и Европы по фехтованию Ольга Лобынцева, участница Олимпийских игр, вице-чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по шорт-треку Эмина Малагич и олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун.

На финише каждого лыжника ждала медаль, угощения и согревающие напитки. А каждой тройке победителей вручили памятные подарки.

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