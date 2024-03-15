Подмосковье 15 марта 2024, 13:36 Более 400 лесных пожарных в Подмосковье застраховали от несчастных случаев Пресс-служба Комлесхоза МО

Читать 360tv в

Сыыше 400 подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев. Они служат в 27 станциях.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, страховая сумма на одного пожарного составила 350 тысяч рублей.

Реклама

«Страхование производится в целях повышения социальных гарантий работников подмосковных лесопожарных формирований, осуществляющих предупреждение и ликвидацию лесных пожаров», — сказал он.

В Комлесхозе Подмосковья добавили, что страховку предоставляют пожарным, водителям автоцистерн, трактористам и другим работникам, которые помогают тушить возгорания в лесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».