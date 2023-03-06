Подмосковье 06 марта 2023, 12:36 Более 400 концертов и фестивалей проведут в Подмосковье к 8 Марта

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Международный женский день широко отпразднуют в Подмосковье. Культурные центры региона подготовили 420 мероприятий, среди которых будут концерты, фестивали, кинопоказы и другие события.

Так, 7 марта можайский КДЦ приглашает на праздничный мюзикл «Аленький цветочек», а культурно-досуговый центр «Родина» в Кашире готовит праздничный концерт с участием эстрадно-джазового оркестра «SM-Band». В ЦКР «Вертикаль» (Пущино) будет работать авторская выставка Екатерины Алешиной «Мир женских увлечений» в технике ошибана. 8 марта мастер-класс по созданию картин акварелью ждет посетителей в молодежном клубе Орехово-Зуева.

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В Подмосковье проведут к празднику концерты с участием любительских творческих коллективов, фестивали, тематические выставки, мастер-классы, квесты, кинопоказы и многое другое. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что познакомиться с афишей можно на туристическом портале welcome.mosreg.ru.

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