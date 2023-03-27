27 марта 2023, 13:33
Более 400 коммунальных машин подключили к уборке дворов Подмосковья
Порядка 416 машин задействовали для подготовки территорий Московской области к весне. В выходные на линию выходят более 200 единиц спецтехники.
«Кроме того, на линию были выведены самосвалы и погрузчики для уборки дворов и сбора мусора, остатков снега», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.
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По ее словам, дворы и улицы региона должны убираться не только механическим способом, но и дворниками.
«Многие дворовые территории имеют узкие проезды, которые часто еще и запаркованы: в таких местах эффективнее производить уборку ручным способом», — добавила Аипова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас подтопления возникают преимущественно в Луховицах, Озерах, Серпухове, однако все проблемные места оперативно отслеживают.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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