Подмосковье 27 марта 2023, 13:33 Более 400 коммунальных машин подключили к уборке дворов Подмосковья АДМ ХИМКИ

Читать 360tv в

Порядка 416 машин задействовали для подготовки территорий Московской области к весне. В выходные на линию выходят более 200 единиц спецтехники.

«Кроме того, на линию были выведены самосвалы и погрузчики для уборки дворов и сбора мусора, остатков снега», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

По ее словам, дворы и улицы региона должны убираться не только механическим способом, но и дворниками.

«Многие дворовые территории имеют узкие проезды, которые часто еще и запаркованы: в таких местах эффективнее производить уборку ручным способом», — добавила Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас подтопления возникают преимущественно в Луховицах, Озерах, Серпухове, однако все проблемные места оперативно отслеживают.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».