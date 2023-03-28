Подмосковье 28 марта 2023, 12:44 Более 400 книг собрали в Дубне для жителей Донбасса Арина Кузнецова

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Сбор литературы для отправки жителям Донбасса провели в Дубне. Собрали 412 книг, многие из которых — для детей.

Все книги упаковали в коробки и отвезли на склад гуманитарной помощи в Реутове. Оттуда литература вместе с продуктами и вещами отправится в Донбасс.

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«Мы провели опись собранных книг перед отправкой и насчитали 412 штук. Все они успешно доставлены в пункт и будут ждать отправления», — сообщили в общественной приемной «Единой России» по городскому округу Дубна.

Сбор книг проводился на базе общественной приемной, в детском саду «Радуга», а также в жилых домах города. Особое внимание уделялось литературе для детей и книгам из школьной программы.

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