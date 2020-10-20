Более 400 кафе и ресторанов проверили в Подмосковье за 2 дня

«Только за 2 дня сразу в нескольких муниципалитетах мы проверили 466 предприятий — это рестораны, кафе, бары. К сожалению, в 11 из них выявлены нарушения», — сказал Андрей Разин.

Деятельность объектов, в которых зафиксированы нарушения, была приостановлена, а материалы направлены в суд.

Проверки прошли в Ленинском, Одинцовском, Коломенском и Богородском городских округах, Балашихе, Павловском Посаде, Дзержинском, Истре, Ступине и Домодедове. Наибольшее количество нарушений было выявлено в Ленинском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете развлекательных мероприятий в период с 0.00 до 8.00. С 21 октября список ограничений будет расширен. В областные торговые центры, кафе и рестораны нельзя будет приходить клиентам с высокой температурой. С завтрашнего дня закроют музеи, до 7 ноября жителям запретят посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд и клубов.