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    20 октября 2020, 20:47

    Более 400 кафе и ресторанов проверили в Подмосковье за 2 дня

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    Сотрудники Минсельхоза Московской области совместно с правоохранительными органами проверили, как объекты общественного питания соблюдают меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин, было проведено свыше 450 проверок за два дня.
    Более 400 кафе и ресторанов проверили в Подмосковье за 2 дня

    «Только за 2 дня сразу в нескольких муниципалитетах мы проверили 466 предприятий — это рестораны, кафе, бары. К сожалению, в 11 из них выявлены нарушения», — сказал Андрей Разин.

    Деятельность объектов, в которых зафиксированы нарушения, была приостановлена, а материалы направлены в суд.

    Проверки прошли в Ленинском, Одинцовском, Коломенском и Богородском городских округах, Балашихе, Павловском Посаде, Дзержинском, Истре, Ступине и Домодедове. Наибольшее количество нарушений было выявлено в Ленинском городском округе.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете развлекательных мероприятий в период с 0.00 до 8.00. С 21 октября список ограничений будет расширен. В областные торговые центры, кафе и рестораны нельзя будет приходить клиентам с высокой температурой. С завтрашнего дня закроют музеи, до 7 ноября жителям запретят посещать массовые спортивные мероприятия и тренировки сборных команд и клубов.