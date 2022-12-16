Подмосковье 16 декабря 2022, 12:29 Более 400 инвестиционных проектов реализовали в Подмосковье с начала года

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Еще 462 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 475 миллиардов рублей реализовали в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Реализация только этих проектов позволила создать в Подмосковье 52 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций в основной капитал в Московской области по итогам года должен превысить триллион рублей — этот показатель мы удерживаем на протяжении последних трех лет», — отметила зампред.

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В этом году запустили завод компании «Святой источник». Объект построили всего за девять месяцев и уже сейчас он вышел на мощность до 500 миллионов бутылок воды в год. Производство, где уже создано 200 рабочих мест, будет пользоваться льготным налоговым режимом в течение семи лет.

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Приступила к работе компания «Выбор ОБД». На производстве выпускают блоки-комнаты, из которых потом собирают жилые дома. Полная реализация проекта позволит создать в общей сложности 550 рабочих мест.

В этом году инвесторы провели реконструкцию завода по производству растворимого кофе, принадлежащего компании «Московская кофейня на паяхъ». Этот проект в Рузском округе позволил создать 135 новых рабочих.

Компания «Кронштадт» запустила производство комплексов с беспилотными летательными аппаратами в Дубне.

«Сегодня Мининвест сопровождает около 1000 инвестпроектов, которые находятся на разных стадиях реализации», — добавила Зиновьева.

В 2022 году в Подмосковье привлекли еще 260 новых проектов с общим объемом инвестиций в объеме 537 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева бизнесу оказывается всесторонняя поддержка. Это и бесплатное выделение земли, и льготные кредиты, и другие меры, способствующие развитию деловой активности в регионе.

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