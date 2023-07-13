Подмосковье 13 июля 2023, 16:02 Более 400 гектаров леса очистили от борщевика в Подмосковье с июня Комитет лесного хозяйства МО

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Уничтожение борщевика на землях лесного фонда продолжается в Подмосковье. Работы, запланированные в рамках второго этапа борьбы с растением, выполнены на 60%.

«До завершения второго этапа борьбы с борщевиком Сосновского остается чуть больше недели. Площадь, на которой уже провели работы, составляет более 430 гектаров», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В лесу с борщевиком борются с помощью косилок. Это не позволяет растениям сбрасывать семена и произрастать на новых площадях.

Лидерами по выполнению работ являются Ступинское, Подольское, Бородинское, Истринское ии Наро-Фоминское лесничества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал коллег чаще взаимодействовать с жителями на местах и выяснять, что их волнует.

«Где-то это транзитный транспорт, где-то борщевик или дополнительное внимание к чистоте. Все это должно обслуживаться», — подчеркнул губернатор.