28 августа 2023, 16:12
Более 400 гектаров леса обработали от борщевика в Подмосковье за месяц
Третий этап по борьбе с борщевиком Сосновского в подмосковных лесах выполнили на 60%. За месяц в регионе обработали от ядовитого сорняка более 439 гектаров.
«В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется скашивание. Это не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Работы еще продолжаются. К этому дню больше всего обработали в Бородинском, Егорьевском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, «Русский лес» и Шатурском лесничествах.
В этом году Комитетом лесного хозяйства Подмосковья заключены шесть государственных контрактов. Скашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавили в план по обращениям жителей.
Сельское хозяйство
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