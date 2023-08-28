Подмосковье 28 августа 2023, 16:12 Более 400 гектаров леса обработали от борщевика в Подмосковье за месяц Комитет лесного хозяйства Московской области

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Третий этап по борьбе с борщевиком Сосновского в подмосковных лесах выполнили на 60%. За месяц в регионе обработали от ядовитого сорняка более 439 гектаров.

«В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком используется скашивание. Это не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Работы еще продолжаются. К этому дню больше всего обработали в Бородинском, Егорьевском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, «Русский лес» и Шатурском лесничествах.

В этом году Комитетом лесного хозяйства Подмосковья заключены шесть государственных контрактов. Скашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавили в план по обращениям жителей.