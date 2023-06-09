Подмосковье 09 июня 2023, 14:58 Более 400 гектаров картофеля и ржи посеяли аграрии из «Агрофорварда» в Воскресенске

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Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил предприятие «Агрофорвард», которое занимается выращиванием картофеля, рапса и ржи. Получив государственную субсидию в прошлом году, аграрии увеличили посевную площадь и рассчитывают снять урожай с 400 гектаров.

Генеральный директор компании Виктор Штайнепрайс показал новое оборудование, лабораторию и теплицы по выращиванию мини-клубней картофеля. В прошлом году предприятие получило государственную поддержку в виде субсидий в размере 26,1 миллиона рублей. Чистая прибыль предприятия за 12 месяцев составила более 59 миллионов.

«Агрофорвард» — современное предприятие, оснащенное передовой техникой и новыми технологиями. У компании есть свое хранилище под картофель объемом шесть тысяч тонн и общежитие для работников. Сейчас аграрии готовы принимать в штат механизаторов, слесарей, автослесарей. Обращаться можно по телефону 8 (916) 177-84-36.

В 2022 году с площади 169 гектаров аграрии получили 3183 тонн семенного картофеля, а также 185 тонн ярового рапса и 264 тонны озимой ржи. В этом году обработали почти в два раза больше земли.

«На этот раз посевная площадь предприятия составила 408 гектаров. Ждем хорошего урожая зерновых и, конечно, картофеля!» — пожелал аграриям глава Воскресенска Алексей Малкин.

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