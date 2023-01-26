Подмосковье 26 января 2023, 16:27 Более 400 газопроводов стали собственностью Подмосковья в прошлом году

Читать 360tv в

В 2022 году свыше 400 муниципальных и частных газопроводов оформили в собственность Московской области. Общая протяженность всех коммуникаций достигает 344 километра.

Так, переоформили 181 газопровод длиной 79 километров в Лотошине, Истре, Шатуре, Ступине, Красногорске, Серебряных Прудах, Балашихе, Луховицах, Кашире, Егорьевске и других округах.

Реклама

«Московская область в 2022 году приняла в собственность <…> 231 газопровод протяженностью более 265 километров из частной собственности», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Указанные газопроводы переоформили в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация». Объекты закрепят за «Мособлгазом».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».