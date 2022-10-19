Более 400 домов Подмосковья газифицировали за прошедшую неделю | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 17:56 Более 400 домов Подмосковья газифицировали за прошедшую неделю

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На очередном заседании регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация» в режиме ВКС обсудили вопросы социальной газификации. В беседе приняли участие министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, руководители ведомств и предприятий, ведущих работы по газификации, а также главы муниципальных образований.

Голубое топливо на сегодняшний день пришло в 2226 населенных пунктов. Длина газопровода составляет 1942 километра. До конца года необходимо газифицировать еще 580 населенных пунктов.

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На этой неделе газификацию проведут в 57 деревнях и селах Московской области, а на прошлой неделе были подключены к газу 409 домов региона.

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Строительно-монтажные работы по президентской программе еще в десяти населенных пунктах Московской области Мособлгаз завершил на текущей неделе.

Газопроводы появились в селе Озерецкое городского округа Дмитровский, в селе Николо-Крутины, деревне Курбатиха городского округа Егорьевск, в селе Луцино городского округа Одинцовский, деревне Шемякино городского округа Солнечногорск, деревне Лапино городского округа Ступино, деревне Губино городского округа Воскресенск, деревнях Островцы, Титово и селе Михайловская Слобода (кроме ул. Новорязанской) городского округа Раменский.