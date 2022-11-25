Подмосковье 25 ноября 2022, 13:46 Более 400 домов начали строить в Подмосковье с применением эскроу-счетов

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Строительство домов по новой схеме оплаты начал 131 застройщик в Подмосковье. По ней они получают средства покупателей только после ввода зданий в эксплуатацию.

С применением эскроу-счетов строят 405 домов в Подмосковье на 138,9 тысячи квартир. Большинство из них в Ленинском округе, это 75 зданий. Еще 39 строят в Мытищах и 34 — в Одинцове.

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Новая система применяется в стране с 2019 года. По ней средства дольщиков хранятся на эксроу-счетах, а застройщик получает их только после завершения работ.

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