Более 400 дольщиков долгостроя «Высоково» в Электростали получили ключи от квартир

430 дольщикам дома № 12 в ЖК «Высоково» городского округа Электросталь вручили ключи от долгожданных квартир. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Застройщиком ЖК «Высоково» является АО «СЗ «Виктория Девелопмент». Здание возводили с 2018 года, квартиры дольщики должны были получить еще в октябре 2020-го, однако из-за финансовых проблем застройщика передачу жилья перенесли.

Объект был взят на особый контроль Министерством жилищной политики Подмосковья, в ходе которого была оказана вся необходимая помощь по документальному сопровождению завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

«Мы с мужем как раз ждали второго ребёнка, старая квартира уже не совсем нам подходила по размерам, и мы решили искать новую. Случайно проезжали мимо этого района, и он нам так понравился, что мы решили приобрести жилье здесь. Купили евро-трешку. Ключи нам должны были выдать еще в 2020, но сроки постоянно сдвигались. Вместе с другими дольщиками собрали инициативную группу и начали действовать. Конечно, все очень переживали. Поэтому сегодня для нашей семьи особенно радостный день. Впереди ремонт! Могу сказать, что теперь остались только приятные хлопоты, все беды позади», — поделилась одна из дольщиков ЖК «Высоково» Екатерина Сизинцева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении проблем дольщиков в Подмосковье к 2023 году.