Подмосковье 21 июня 2023, 18:54 Более 400 договоров на размещение передвижных торговых объектов заключили в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье заключили более 400 договоров на размещение мобильных торговых точек. К подобным объектам относятся фудтраки, тележки, автолавки и другие, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, за указанный период в регионе разместили более 300 договоров на размещение тележек, 80 — фудтраков и около 30 — автолавок.

Реклама

«Всего с момента действия услуги по размещению мобильных торговых объектов уже заключено 558 договоров», — добавил министр.

Предпринимателям Подмосковья напоминают, что выбрать место для мобильного торгового объекта можно электронно — через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».