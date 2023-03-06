06 марта 2023, 18:59
Более 400 датчиков утечки газа установят в Павловском Посаде за три года
Трехлетний план установки датчиков загазованности в Павловском Посаде составляет 405 приборов. Из них 86 появятся в квартирах города уже в этом году.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, датчики утечки газа установят в 38 домах городского округа до конца 2025 года. Приборы появятся в квартирах во время капитальных ремонтов МКД — на это выделено 55,5 миллиона рублей.
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Обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире — важное нововведение 2022 года. Это нужно для безопасности жителей.
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Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
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