Подмосковье 06 марта 2023, 18:59 Более 400 датчиков утечки газа установят в Павловском Посаде за три года

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Трехлетний план установки датчиков загазованности в Павловском Посаде составляет 405 приборов. Из них 86 появятся в квартирах города уже в этом году.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, датчики утечки газа установят в 38 домах городского округа до конца 2025 года. Приборы появятся в квартирах во время капитальных ремонтов МКД — на это выделено 55,5 миллиона рублей.

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Обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире — важное нововведение 2022 года. Это нужно для безопасности жителей.

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Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.