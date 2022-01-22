Более 400 чиновников и муниципальных служащих отправились на уборку снега в Дзержинском

Масштабный субботник провели по уборке снега в Дзержинском. На уборку сугробов вышли более 400 чиновников и муниципальных служащих. Помочь коммунальным службам поручил глава города Сергей Будкин.

На уборку снега в Джержинском 22 января отправились представители администрации, структурных подразделений, муниципальных учреждений и коммунальных предприятий. Как отметил Будкин, из-за продолжительных снегопадов коммунальщикам приходится работать на улицах города без выходных. В связи с этим глава города решил провести субботник.

«Все пришли с хорошим настроением и позитивным настроем. Задача у нас масштабная — отчистить от снега и наледи территории дворов и внутриквартальные проезды. Все участники субботника получили инвентарь и наставления», — рассказал Будкин.

Работы уже выполнили на улице Бондарева, 1, 2, 5, 15, 18-28; Зеленой, 1-6, 8, 10, 12, 14; Ленина, 8, 10, 12; Лермонтова, 5, 6, 7, 10, 11, 13Б, 15, 16, 17, 19, 20; Спортивной, 14, 16-21; Строителей, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Угрешской, 10; Школьной, 1, 2, 4 и Шама, 8, 9.

На каждом участке назначили ответственного за уборку. После завершения субботника коммунальные службы вывезут весь собранный снег.