Более 400 человек прошли обучение на базовой кафедре МинЖКХ Московской области

Свыше 400 человек прошли обучение на базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья за период с 9 сентября 2019 по 1 января 2022 года. На данный момент в процессе обучения находятся 58 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2022 году на кафедру планируется набор 30 магистрантов, в том числе на бюджетные места. На первом курсе магистратуры «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» проходит обучение 21 магистрант. Программа обучения сформирована по модульной системе, включает в себя набор компетенций, позволяющий будущему управленцу получить знания, приобрести навыки у лучших экспертов и практиков отрасли городского хозяйства», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

24 мая в формате защиты проекта прошел экзамен по дисциплине «Развитие городских территорий» для учащихся на первом курсе магистратуры. Эту дисциплину учащимся читали эксперты ВЭБ.РФ и Академии городских технологий SREDA.

«Наставники кафедры приложили немало сил, знаний, умений для выработки такого уровня аналитики у студентов-первокурсников. Мы получили конструктивные предложения для развития региона. Базовая кафедра Министерства ЖКХ Московской области делает акцент на практические тренинги по профильным дисциплинам. В 2022 году ждем абитуриентов на магистратуру «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», — сказала первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Анжела Пухова.

На курсе магистранты познакомились с основами комплексного социально-экономического развития территорий, ключевыми параметрами инвестиционной привлекательности и стандартами комплексного развития и продвижения территорий.