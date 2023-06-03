Подмосковье 03 июня 2023, 23:31 Более 400 человек посетили инклюзивный фестиваль всемирного движения «Карта мира» в Подольске Галины Добрыниной

Читать 360tv в

Более 400 человек посетили инклюзивный фестиваль всемирного движения «Карта мира» и акцию «Город профессий». Мероприятия прошли в парке имени Виктора Талалихина в Подольске.

На них были глава комитета по культуре и туризму Подольска Августа Евстигнеева. Ведомство вместе с главой округа Дмитрием Жариковым помогли в проведении фестиваля и акции.

Реклама

Для юных жителей и их родителей организовали мастер-классы, игры, розыгрыш подарков и анимационную программу. Все желающие могли принять участие в акции «Почта добра», «Сохрани планету», сплести «Ковер добра». В рамках программы детям делали аквагрим, их развлекали артисты в ростовых куклах.

«Интересное мероприятие для всех детей. Много творческих занимательных конкурсов сделали, которые развивают наших малышей», — сообщила участница фестиваля Анастасия Стрековцева.

Мероприятия завершились концертом с творческими номерами от коллективов из Москвы, Калуги, Череповеца, Мытищ и других городов.

Отметим, движение «Карта мира» — это миротворческая миссия за единение, дружбу между странами и сохранение природных ресурсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».