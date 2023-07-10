10 июля 2023, 11:57
Более 400 человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
Бригады врачей работали в парках 21 округа в субботу и воскресенье. Свое здоровье бесплатно проверили более 400 человек.
«Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры — своевременная диагностика позволяет вовремя начать лечение. С начала проведения акции уже более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Результаты обследования поступают жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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