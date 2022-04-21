Более 400 аварийных деревьев спилили в Подмосковье

С 1 апреля в Подмосковье проходит «Месяц чистоты и благоустройства», поэтому в городских округах идет сезонная опиловка аварийных сухих деревьев и ветвей, нависающих над проездами и тротуарами.

К настоящему моменту в городских округах устранили 443 опасных для прохожих и дорожных коммуникаций дерева.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что стоящие под углом наклона к поверхности земли менее 45 градусов помечали красной краской как приоритетные для удаления.

«До конца месяца осталось устранить еще 552 таких дерева. Интенсивная работа идет сейчас в Дубне, Воскресенске, Мытищах, Пушкино и Химках, где предстоит срезать наибольшее количество аварийных деревьев», — пояснила Аипова.

До 30 апреля продолжат удалять деревья с самым высоким приоритетом.

На следующем этапе будут удалены деревья, которые находятся также с аварийным уклоном к поверхности земли, но имеют признаки жизни, а также ветви деревьев, которые полностью высохли и сильно нависают над проездами и пешеходными дорожками, такие деревья выявляются в срок до 30 апреля и удаляются до 30 мая.

Третий приоритет, который будет выявлен до 30 апреля и удален до 1 сентября, — это деревья, не имеющие аварийного уклона, но являющиеся сухостойными, с отсутствием почек и листьев. Такие деревья помечаются желтой или белой краской. А также до 30 апреля удалят ветви кустарников, которые нависают над проезжей частью и тротуарами и мешают движению.