Более 40 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 17:26 Более 40 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю

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С 24 по 28 октября в Подмосковье прошел 41 аукцион по земельно-имущественным торгам. Сто сорок претендентов приняли участие в аукционах.

В среднем на один лот претендовало шесть человек. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущей неделей на 20%.

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Одним из наиболее эффективно реализованных стал аукцион по аренде торгово-офисных помещений площадью 4739,2 квадратного метра в поселке Звездный Городок городского округа Щелково.

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В аукционе принимали участие пять соискателей. В результате торгов размер годовой арендной платы увеличился более чем в два раза и составил 37,6 миллиона рублей в год (стартовая цена — 17 483 960 рублей в год).