Подмосковье 24 марта 2023, 20:04 Более 40 земельно-имущественных услуг в Подмосковье перевели в «цифру» в прошлом году

Читать 360tv в

В 2022 году в Московской области в онлайн-формат перевели 42 госуслуги, которые касались имущественных и земельных вопросов. Об этом в эфире «Область перемен» рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Другие гости программы — Андрей Майоров, Денис Салтыков и Наталья Квашенникова — сообщили о мероприятиях по финансовой грамотности, проекте «Выходи во двор» и новых практиках в гимназии имени Подольских курсантов.

Сервис «Госключ» и перевод услуг в «цифру»

Реклама

В Подмосковье каждый год заключается большое количество земельно-имущественных сделок. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркивает, что процесс предоставления земельных услуг должен быть максимально простым. Благодаря этому многие услуги перевели в «цифру».

«В онлайн-формат у нас переведено 42 госуслуги, которые связаны с предоставлением государственного или муниципального имущества или земли. В среднем, таким образом в год по области проходит более двух миллионов сделок», — сообщила Наталья Адигамова.

По ее словам, перевод услуги в онлайн — процесс несложный, главное — знать процедуру и процесс. Их цифровизация началась еще в 2017 году.

Благодаря совместной работе федерального и областного Росреестров 11 земельно-имущественных услуг стали комплексными. Также появился чат-бот, который предоставляет информацию о земельном участке и помогает установить стоимость «прирезки».

В 2022 году в Московской области заработал еще один важный цифровой сервис в сфере недвижимости — «Госключ».

Борьба с мошенниками и финансовое просвещение

В Московской области стартовал первый межрегиональный фестиваль финансовой культуры и грамотности. В его программе есть «День финансового интеллекта». Также в рамках фестиваля проходит областной конкурс «В мире финансов». Самая интересная номинация на фестивале — «Бюджет глазами ребенка».

«Наш фестиваль направлен на то, чтобы правильно зарабатывать, качественно тратить, уметь инвестировать, формировать свою финансовую подушку, не вступать ни в какие финансовые пирамиды и знать, что делать, когда тебе звонят мошенники», — сообщил замминистра экономики и финансов Московской области Андрей Майоров.

Завершение сезона проекта «Выходи во двор»

Зимняя серия проекта «Выходи во двор» завершилась матчем в Мытищах. В команду «Легенд хоккея», помимо профессионалов, вошли блогеры и звезды других видов спорта.

В этом сезоне любители впервые одержали победу над своими кумирами — «Легенд» обыграла команда из Истры. В остальных матчах пальма первенства всегда доставалась звездной сборной.

«Традиционно игра была очень напряженная, в каждом городе, где бы мы ни проводили хоккейный матч с участием легенд, любительские команды пытались выиграть, показать высокий уровень хоккея», — рассказал начальник организационного управления Министерства физической культуры и спорта Подмосковья Денис Салтыков.

Знаменитая школа-флагман в Московской области

Гимназия имени Подольских курсантов в Подмосковье прочно обосновалась в топ-100 лучших школ региона. Она также является школой-флагманом. Обязательным условием для получения этого статуса — создание попечительского совета. Школа-флагман оценивается и по результатам государственной аттестации учеников.

«Статус школы-флагмана достигается при условии наличия зеленой зоны, постоянного развития, внедрения новых практик. Нужно идти в ногу со временем, нельзя останавливаться», — заявила директор образовательного учреждения Наталья Квашенникова.

По ее словам, школа с таким статусом накладывает двойную ответственность, так как ее руководству нужно постоянно участвовать в различных проектах и знать все новости в мире образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».