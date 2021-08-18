Более 40 видов голубики вырастили на плантации в Подмосковье

В августе наступает сезон голубики. Эту ягоду можно без труда найти в подмосковных супермаркетах. Но там она будет исключительно привозная. Однако есть в Московской области подворье, где можно попробовать 42 сорта местной голубики.

Хозяйку фермы в Ивановке местные жители так и называют — Татьяна Голубика. Об этой ягоде она знает, кажется, все. И, конечно, есть у нее и любимые сорта — это «денис блю» и «санрайз».

«Они зимостойкие, они такие, как солдаты. А „блюкроп“, он не очень зимостойкий. Он не любит ветра, поэтому веточки подмерзают. Но он очень вкусный. Я отдаю ему должное», — пояснила она.

Есть на подворье необычный сорт «путэ». Ягоды у него почти черного цвета. С повышенным содержанием кобальта и ванадия. А вкус у нее ну совсем не голубичный. Еще один эксклюзивный вид — «норд кантри». Удивил огромными ягодами сорт «торо». На вкус они с небольшой кислинкой.

В выходные на подворье проводят экскурсии для гостей с обязательной дегустацией всех созревших сортов. Выбрать действительно есть из чего.

Хозяйка фермы также дала советы, на что обращать внимание при выборе голубики. В частности, стоит обратить внимание на место крепления плодоножки и ягоды Если оно темного цвета, значит, голубика спелая. Если оно темное и морщинистое, значит, ягода долго лежала. А вот наличие или отсутствие характерного для ягоды налета, как оказалось, далеко не всегда является признаком ее качества.