Подмосковье 01 апреля 2023, 13:05 Более 40 учителей наградили в Чехове за победы в конкурсах профессионального мастерства Пресс-служба г.о. Чехов

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Церемония награждения педагогов, которые участвовали в конкурсах профессионального мастерства, состоялась в Чехове. Награду получил в том числе и учитель английского Александр Фомичев, который готовится к региональному этапу «Учителя года».

Александру Фомичеву вручили благодарственное письмо главы Чехова и именную статуэтку. Учитель преподает в гимназии № 7 и уже прошел муниципальный этап конкурса «Учитель года».

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«Очень приятно, что так высоко оценили мой труд. Сейчас готовлюсь к региональному этапу, который пройдет в Серпухове с 3 по 7 апреля. Подготовка идет полным ходом, буду стараться и дальше совершенствовать свое мастерство», — сказал педагог.

Еще 40 специалистов получили почетные грамоты.

«В школах нашего округа трудятся 1500 учителей. В Год педагога и наставника нам особенно важно подчеркнуть статус и престиж этой профессии. Профессиональные конкурсы — это всегда открытие новых имен и хорошая площадка для реализации педагогических талантов», — отметил глава Чехова Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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