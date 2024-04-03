Подмосковье 03 апреля 2024, 09:00 Более 40 участков дорог отремонтируют в Коломне в 2024 году Медиасток.рф

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Еще 47 участков дорог протяженностью 30 километров отремонтируют в Коломне в 2024 году. Сейчас также продолжается ямочный ремонт на главных улицах города.

Городские службы капитально обновят покрытие на одной дороге, а на остальных 46-ти проведут текущий ремонт. На эти цели выделено более 300 миллионов рублей.

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«У нас разработан проект капитального ремонта дорог в микрорайоне Подлипки, и мы поэтапно его выполняем», — отметил заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной.

Сейчас дорожные работы ведутся на улице Ватутина. Ее перекрыли для ямочного ремонта, который начался в округе в начале марта. В первую очередь устраняют аварийные дефекты, которые могут сказаться на безопасности дорожного движения.

Специалисты выявили на дорогах Коломны 1800 ям, и почти все они уже отремонтированы. Работа продолжается. Для устранения ям рабочие используют литой асфальт. Когда установится теплая погода и заработают заводы, ремонтировать дефекты на дорогах будут уже горячей смесью.

«Мы произвели наибольший объем ямочного ремонта на Окском проспекте, улицах Зеленой и Крупской. Например, на проезде Станкостроителей и Пионерской улице также проведен ямочный ремонт, но ремонт делается не сплошным объемом, а убирались аварийные ямы», — рассказал главный инженер ООО «ЛидерСтройКап» Дмитрий Шарков.

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