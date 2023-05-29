Подмосковье 29 мая 2023, 12:28 Более 40 тысяч зрителей побывали на фестивале «Город танцует в парках» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Первый этап нового подмосковного фестиваля «Город танцует в парках» собрал более 40 тысяч зрителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Проект не просто понравился жителям, а оказался мегапопулярным. Мы завершаем первый этап с пониманием, что города танцуют в парках с огромным удовольствием. Впереди нас ждут еще 16 округов и грандиозный гала-концерт», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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Фестиваль проходил с 1 по 27 мая в 14 городских округах. Почти 1,7 тысячи танцоров смогли выступить и показать себя на сцене, а зрителями стали более 40 тысяч человек. Второй этап начнется 19 августа и завершится 3 сентября гала-концертом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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