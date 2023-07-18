18 июля 2023, 17:39
Более 40 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботами Минимущества с начала их запуска
Министерство имущественных отношений Московской области запустило Telegram-боты, которые помогают жителям узнать стоимость «прирезки» или информацию о земельных участках. С момента их запуска за помощью виртуальных помощников обратились более 40 тысяч жителей Подмосковья.
«Сервисы в виде чат-ботов являются достаточно эффективным инструментом для предоставления круглосуточной информации в режиме реального времени», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Telegram-бот @infoOfPropertyMRBot поможет определить местоположение, категорию и другие данные земельного участка, а с помощью виртуального помощника @landRedistributionMRBot можно рассчитать стоимость «прирезки».
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.
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