Подмосковье 18 июля 2023, 17:39 Более 40 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботами Минимущества с начала их запуска Фото минимущества

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Министерство имущественных отношений Московской области запустило Telegram-боты, которые помогают жителям узнать стоимость «прирезки» или информацию о земельных участках. С момента их запуска за помощью виртуальных помощников обратились более 40 тысяч жителей Подмосковья.

«Сервисы в виде чат-ботов являются достаточно эффективным инструментом для предоставления круглосуточной информации в режиме реального времени», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Telegram-бот @infoOfPropertyMRBot поможет определить местоположение, категорию и другие данные земельного участка, а с помощью виртуального помощника @landRedistributionMRBot можно рассчитать стоимость «прирезки».

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