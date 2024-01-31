Подмосковье 31 января 2024, 18:55 Более 40 тысяч жителей Подмосковья получили помощь персональных помощников за 1,5 года

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В Московской области проводят самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. О планах на 2024 год в эфире «Области перемен» рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов. Другими гостями стали начальник управления Гостехнадзора Минэкологии Московской области Виктор Еремин, заместитель министра соцразвития Московской области Евгений Ермилов и заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Татьяна Надаховская.

Учет охотничьих животных

Каждый год Министерство экологии и природопользования Московской области вместе с охотхозяйствами проводит зимний учет охотничьих животных. Сотрудники умеют анализировать следы на снегу, используют фотоловушки.

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«В регионе обитает 68 видов охотничьих животных. Пять копытных, 45 видов птиц и 17 видов крупных животных. И медведь к ним добавляется. Животные обитают по всей территории области, несмотря на высокую степень урбанизации», — сообщил начальник управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области Виктор Еремин.

Специалисты также следят за соблюдением охотничьих сезонов — контролируют даты, соблюдение правил и нарушение запретов.

Персональная помощь в Подмосковье

Более 40 тысяч жителей Подмосковья получили помощь от персональных помощников. В центре интересов службы — инвалиды и бойцы СВО.

«Служба персональных помощников создана в регионе с сентября 2022 года. Работает достаточно эффективно. У нас есть задача — оказать максимальную адресную помощь людям, которые больше всего в ней нуждаются», — отметил заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

По его словам, в Московской области проживают 420 тысяч инвалидов, которым необходима помощь. За поддержкой люди с инвалидностью могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания и реабилитации в своем городском округе.

Новые лифты и отремонтированные дома

В Московской области проводят самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Во время работ обновляют кровли, лифты, газоснабжение, инженерные коммуникации и фасады. Так, в конце 2023 года весь лифтовой парк Московской области, отработавший нормативный срок 25 лет, заменили. В этом году планируют заменить еще 540 лифтов.

«Лифтовой парк области составляет порядка 60 тысяч лифтов. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с 2014 года заменено порядка 13 тысяч лифтов в домах Подмосковья. До 2020 года мы заменили все лифты старше 25 лет. С того времени программа по замене устаревших лифтов реализуется в плановом порядке», — прокомментировал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества МКД МО Александр Шаповалов.

Новые условия для абитуриентов

Московский Губернский колледж искусств — это центр образовательной и культурной жизни Подмосковья. Его студенты добиваются успехов на всероссийских и областных конкурсах и фестивалях. Сейчас колледж готовится к новой приемной кампании.

«Самое главное отличие в этом году — все абитуриенты могут подать заявление через „Госуслуги“. Многие поступают в несколько учебных заведений, и это прекрасная возможность сэкономить время», — заключила заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» Татьяна Надаховская.

Она подчеркнула, что выпускники губернского колледжа искусств вносят значимый вклад в культуру подмосковного региона.

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