Более 40 тысяч жителей Люберец обеспечат чистой питьевой водой до конца 2023 года

Новый водовод общей протяженностью 7 километров построят в Люберцах до конца 2023 года. Об этом сообщили на выездном совещании, посвященном развитию системы водоснабжения и обеспечения жителей городских округов Люберцы и Ленинский питьевой водой. В нем приняли участие зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, министр ЖКХ региона Антон Велиховский, гендиректор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко, глава г. о. Люберцы Владимир Ружицкий и другие.

На совещании обсудили сроки реализации соглашения с АО «Мосводоканал» по строительству в Люберцах нового водовода от рабочего поселка Томилино к поселку Мирный и пос. Октябрьский. Строительство водовода позволит обеспечить более 40 тысяч жителей питьевой водой высокого качества из системы АО «Мосводоканала». Таким образом, в Люберцах вырастет показатель обеспеченности жителей чистой водой с 48% до 60%.

Сейчас ведется подготовка конкурсной документации для публикации закупки в единой информационной системе, заключение контракта запланировано на II квартал 2021 года. Реализовать проект планируется до конца 2023 года.

«В рамках подписанного соглашения между правительствами Москвы и Московской области А. Ю. Воробьевым и С. С. Собяниным мы осуществляем конкретные мероприятия, направленные на подачу чистой московской воды от „Мосводоканала“. Это достаточно непростая работа, предусматривает несколько этапов. Сегодня мы обсудили первый этап — начало проектирования и те мероприятия, которые нам позволят реализовать проект и начать в 2022 году подачу в Люберцы абсолютно чистой качественной воды», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Также на совещании обсудили работу над реализацией концессионного соглашения между администрацией г. о. Ленинский и АО «Мосводоканал» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Ленинского округа. Администрация Ленинского округа и АО «Мосводоканал» прорабатывают вопрос модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения, а также прокладки новых сетей для перекачки стоков от деревни Калиновка и поселка Петровское на очистные сооружения «Мосводоканала».

Проект «Чистая вода» осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2024 годы, а также президентского проекта «Экология».