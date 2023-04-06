06 апреля 2023, 16:37
Более 40 тысяч заявлений на запись в первый класс подали в Подмосковье
С 1 апреля через портал госуслуг Московской области подали более 40 тысяч заявление на запись в первый класс. Об этом сообщили в министерстве государственного управления, ИТ и связи региона.
«В прошлом году на региональном портале было подано порядка 244 тысячи таких обращений за весь период подачи заявлений», — заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
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Записать ребенка в школу можно на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Регистрация будет действовать 30 июня. В этот период первоклассников могут зачислить в незакрепленную к месту прописки школу, старшие братья и сестры которых уже в ней учатся.
С 6 июля начинается второй этап записи в школу. На свободные места принимают всех желающих. Прием таких заявок заканчивается 5 сентября.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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Школы
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