Подмосковье 06 марта 2024, 12:02 Более 40 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для сезонных полевых работ Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подготовка к весенне-полевым работам продолжается в Подмосковье. Аграрии уже приобрели 41 тысячу тонн минеральных удобрений.

«Общая обеспеченность региона минеральными удобрениями сегодня составляет 63%. Предприятия активно закупают аммиачную селитру, азофоску, диаммофоску и сульфат аммония. Выйти на максимальный уровень готовности планируем в апреле», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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Минеральные удобрения очень важны в сельском хозяйстве. Они восполняют потери питательных веществ в почве, способствуют активному развитию и росту растений, положительно влияют на устойчивость к вредителям.

Активнее всего минеральные удобрения приобретают городские округа Коломна, Лотошино, Зарайск, Ступино, Серебряные Пруды.

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