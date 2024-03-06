06 марта 2024, 12:02
Более 40 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для сезонных полевых работ
Подготовка к весенне-полевым работам продолжается в Подмосковье. Аграрии уже приобрели 41 тысячу тонн минеральных удобрений.
«Общая обеспеченность региона минеральными удобрениями сегодня составляет 63%. Предприятия активно закупают аммиачную селитру, азофоску, диаммофоску и сульфат аммония. Выйти на максимальный уровень готовности планируем в апреле», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
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Минеральные удобрения очень важны в сельском хозяйстве. Они восполняют потери питательных веществ в почве, способствуют активному развитию и росту растений, положительно влияют на устойчивость к вредителям.
Активнее всего минеральные удобрения приобретают городские округа Коломна, Лотошино, Зарайск, Ступино, Серебряные Пруды.
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Сельское хозяйство
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