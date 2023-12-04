Подмосковье 04 декабря 2023, 12:38 Более 40 тысяч школьников Подмосковья совершили турпоездки по соцсертификатам за год Министерство культуры и туризма МО

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Школьники Московской области ездят на экскурсии и совершаю другие турпоездки по социальному сертификату. Программу реализуют по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, с начала года более 40 тысяч учащихся 5-9 классов воспользовались данной возможностью.

«Наибольшей популярностью пользовалась Третьяковская галерея, где за этот год побывали с экскурсиями 19 тысяч учащихся», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Также в топ самых популярных направлений вошли Сергиев Посад с программой «История одного города», Истра с программой «Помним и чтим», Серпухов с программой «В гости к Чехову» и другие округа.

Школьники высоко оценили туристические программы. Поездки понравились 99% опрошенных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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