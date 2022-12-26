Подмосковье 26 декабря 2022, 21:29 Более 40 тысяч ответов получили жители Подмосковья от ГУСТ в 2022 году

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Главное управление содержания территорий Московской области сформировало в 2022 году более 40 тысяч официальных ответов на сообщения горожан. В течение года жители Подмосковья направляли запросы в письме и через официальный сайт.

«Обращениям граждан команда ГУСТ уделяет особое внимание и старается оперативно их обрабатывать. В ведомство направляют не только замечания к работе коммунальных предприятий, но и благодарности, поздравления и даже идеи благоустройства», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Отмечается, что в Главном управлении содержания территорий также регулярно проводят анализ обращений. Данная работа помогает оценить, в каком городском округе есть мелкие недочеты, а также ситуации, требующие пересмотра подхода к содержанию территорий.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что обращения жителей — это прямое руководство к действию. По его словам, в Подмосковье провели большую работу, чтобы каждую жалобу горожан оперативно обрабатывали и доводили до профильных министерств.

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