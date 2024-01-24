Подмосковье 24 января 2024, 15:12 Более 40 тысяч инвалидов воспользовались услугами персональных помощников в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба министерства социального развития Московской области

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Служба персональных помощников работает в Подмосковье круглосуточно и помогает жителям с инвалидностью, а также участникам СВО. В прошлом году услугами воспользовались свыше 40 тысяч человек.

«География работы персональных помощников — это все Подмосковье. Например, помощники закрепляются также за участниками СВО. Они активно оказывают помощь семье и бойцам по социальным и бытовым вопросам», — рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

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В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что в регионе зарегистрировано более 420 тысяч инвалидов, которым необходимы помощь и поддержка. Персональные помощники чутко подходят к каждому — изучают интересы и потребности для дальнейшей деликатной работы.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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