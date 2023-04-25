Подмосковье 25 апреля 2023, 15:48 Более 40 тысяч георгиевских лент раздадут пассажирам ЦППК ко Дню Победы ОА"Центральная ППК"

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Акция по раздаче георгиевских лет началась на пригородных платформах Ярославского, Белорусского и Павелецкого вокзалов. С 25 апреля по 8 мая пассажирам поездов раздадут 45 тысяч символов Дня Победы.

Мероприятие проводят компания ЦППК и движение «Волонтеры Победы». Символ памяти будут вручать активисты в ярко-синей форме с 12:00 до 15:00.

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«Георгиевская лента уже давно стала неотъемлемой частью Дня Победы. Это символ, через который любой может прикоснуться к великой истории своего народа и разделить общую радость от этого праздника», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги апрельского субботника и предложил запустить информационную кампанию, чтобы сохранить чистоту на общественных территориях.

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