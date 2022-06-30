Более 40 тысяч гектаров земель введут в оборот в Подмосковье до конца года

В Московской области продолжаются активные работы по вводу в оборот неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения. Только с начала текущего года в Подмосковье уже начали вводить в оборот более восьми тысяч гектаров земель, которые ранее никак не использовались.

Например, в одном только Клину сейчас начинают задействовать достаточно большой участок, его общая площадь составляет 315 гектаров.

«В городском округе Клин приступили к вводу в оборот земельного участка общей площадью 315 гектара. Его планируется использовать для выращивания картофеля и озимых зерновых культур»», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Работы выполняет ООО «Дока — Генные технологии». В Московской области власти ставят перед собой амбициозные планы. До конца текущего года там хотят ввести в оборот порядка 40 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.