Более 40 тысяч детей познакомились с народными промыслами Подмосковья с начала года

За первое полугодие 2021 года свыше 40 тысяч школьников с пятого по девятый класс включительно посетили предприятия народно-художественных промыслов Московской области. В частности, они побывали на Гжельском фарфоровом заводе.

Также учащиеся сходили на экскурсию на Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, Жостовскую фабрику декоративной росписи, Павловопосадскую платочную мануфактуру и другие.

Цель таких поездок — познакомить школьников с подмосковными ремесленными традициями, повысить привлекательность производств.

По решению Министерства образования Московской области и Комитета по туризму региона предприятия народно-художественных промыслов включены в список рекомендованных для экскурсионного посещения школьниками.

В Московской области 19 предприятий указанного профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей страны.

Среди прочих можно посетить деревню Богородское в Сергиево-Посадском городском округе, где мастера изготавливают на фабрике уникальные игрушки из дерева. В Богородском этим ремеслом занимаются уже 300 лет.