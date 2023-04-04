Подмосковье 04 апреля 2023, 12:39 Почти 40 тысяч человек прошли диспансеризацию после COVID-19 в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию. С начала года этой услугой воспользовались около 40 тысяч человек.

«Коронавирус способен вызвать различные осложнения даже у тех людей, у которых ранее не наблюдалось хронических заболеваний. Поэтому важно всем, кто перенес болезнь, пройти необходимое обследование», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С начала года такой возможностью воспользовались почти 40 тысяч человек, а с начала пандемии углубленную диспансеризацию после ковида прошли свыше 300 тысяч жителей.

Обследование проводится в два этапа. Сначала делаются анализы и рентгенография органов грудной клетки. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап диспансеризации — компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Чтобы пройти углубленную диспансеризацию, необходимо записаться на портале госуслуг, по телефону «122» или через чат-бот в Telegram. Можно также обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

В Московской области особое внимание уделяют работе с детскими врачами, заявил губернатор Андрей Воробьев во время встречи с президентом. По словам главы региона, власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.