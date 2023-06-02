Подмосковье 02 июня 2023, 18:05 Более 40 тысяч человек посмотрели первый этап подмосковного фестиваля «Город танцует в парках»

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Первый этап фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина посмотрели более 40 тысяч зрителей. Об этом в эфире программы «Область перемен» рассказала директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева. Другие гости — депутат Мособлдумы Сергей Маликов и руководитель регионального отделения движения «Волонтеры культуры» Марина Павкович — рассказали об экологическом конгрессе и о волонтерском движении в Подмосковье.

Фестиваль танцев в парках Подмосковья

В Московской области завершился первый этап фестиваля под руководством хореографа Егора Дружинина «Город танцует в парках». Мероприятия посетили более 40 тысяч человек. Первый этап фестиваля прошел в 14 городских округах Подмосковья, второй запланировали на период с 19 августа по 2 сентября.

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«В первую волну, которая завершилась 27 мая, жюри просмотрело 590 заявок от коллективов региона. В итоге около 142 коллективов приняло участие в первом отборочном туре. Всего же около 1690 человек из этих коллективов выступило за пять дней на наших площадках», — сообщила директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.

Подмосковье на экологическом конгрессе

В Санкт-Петербурге завершился 10-й международный экологический конгресс, в котором принимала участие и Московская область. Подмосковные предприниматели представили на мероприятии стенд с органической продукцией. Считается, что один из тормозящих развитие сегмента факторов — высокая цена на экотовары. Но ситуация может измениться в ближайшем будущем.

«На конгрессе мы говорим о глобальных проблемах и о том, как их решать. Мы должны следить за своей экологией, мы должны быть примером чистой воды — у нас ее много, но той, которую можно потреблять, не так много», — заявил член комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Сергей Маликов.

Волонтеры культуры в Подмосковье

В Красногорске стартовал областной фестиваль театрального искусства. На одной из площадок представили движение «Волонтеры культуры». Оно объединяет множество регионов России, в том числе и Московскую область.

Фестиваль «За жизнь» также станет одним из направлений главной площадки мероприятия, и в числе его организаторов — «Волонтеры Подмосковья».

«В этом году фестиваль трансформировался в большой, масштабный, трехмерный фестиваль. Он охватывает обширно все виды креативных индустрий», — сообщила глава регионального отделения всероссийского движения добровольцев «Волонтеры культуры» Марина Павкович.

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