Более 40 тысяч человек посетили концерт в честь Дня города в Королеве | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 20:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 40 тысяч человек посетили концерт в честь Дня города в Королеве

Читать 360tv в

Большие праздничные программы, посвященные празднованию Дня города, прошли в центре Королева, а также в микрорайоне Юбилейном. Самой насыщенной была праздничная программа для детей.

Реклама

По всему городу с самого утра проходили выступления творческих коллективов, проводились для детей различные мастер-классы, игры и конкурсы. Ребята могли попробовать свои силы в столярном мастерстве, росписи по дереву, гончарном искусстве, украшении кондитерских изделий и даже в выпекании пирожков в печи.

Выставка ретро-автомобилей, которая прошла на одной из центральных аллей, привлекла большое количество зрителей. Гости праздника могли увидеть также шоу от мотоклуба «Ночные волки», от велосипедистов-экстремалов и фестиваль огня.

В микрорайоне Юбилейный для жителей спел Ваня Чебанов, в парке у ДиКЦ «Костино» выступили кавер-группы «ЗОЖ» и «Пески».

На Центральную площадь города, чтобы посмотреть праздничный концерт, пришло более сорока тысяч зрителей. Для жителей и гостей наукограда спели Дима Билан, SHAMAN и Наталия Власова. Выступили также барабанщики Vasiliev Groove. Ведущим вечера стал Владимир Маркони.

Кульминацией вечера традиционно стал праздничный салют, который впервые был дан не только в центре города, но и в микрорайоне Юбилейный.

0 0 0 0 0 0