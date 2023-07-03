Подмосковье 03 июля 2023, 15:52 Более 40 тысяч человек обратились за услугами Минэкологии Подмосковья с начала года Фото Минэкологии МО.

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В министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги работы по оказанию госуслуг за шесть месяцев. Так, за полгода в ведомство обратились более 40 тысяч человек.

«На сегодняшний день министерство оказывает 34 госуслуги, наиболее востребованы из них 20. Соответственно, именно последние мы, в первую очередь, переводим в электронный вид», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Обратиться за получением госуслуги можно круглосуточно. Сейчас ведомство работает над оптимизацией уже оцифрованных услуг.

По словам министра, чаще всего жители региона обращаются по вопросам приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста. Другой популярной услугой стала регистрация тракторов и самоходных машин. В третьем квартале Минэкологии планирует оцифровать еще одну востребованную услугу — предоставление права пользования водными объектами на основании договоров водопользования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Государственные услуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области.

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