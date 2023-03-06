Подмосковье 06 марта 2023, 16:38 Более 40 цифровых аппаратов для рентгена установили в больницах Подмосковья в 2022 году

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В медучреждениях Московской области в прошлом году появились 43 цифровых аппарата для рентгена на общую сумму 813 миллионов рублей. Новое оборудование купили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение», сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Один из них заработал в детской поликлинике № 2 Жуковской больницы. Там открылся уже второй такой кабинет.

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Современная техника позволяет проводить высокоточную диагностику благодаря высокому разрешению изображения. Во время исследований пациенты и медики получают минимальное лучевое облучение.

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«На аппарате можно выполнять флюорографические, рентгенологические и рентгеноскопические обследования. Он оснащен программами для определения степени плоскостопия и сколиоза, новый кабинет будет работать в две смены», — заявила заведующая отделением лучевой диагностики Анна Татаринова.

Пройти исследование на новых аппаратах можно бесплатно — по полису ОМС. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг, по телефону «122» или инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку. Теперь штат медучреждения полностью укомплектовали, а больница вошла в топ рейтинга объектов здравоохранения Подмосковья за прошлый год.

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