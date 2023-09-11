Подмосковье 11 сентября 2023, 12:56 Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье в этом году Минтранс Подмосковья

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Сотрудники Мосавтодора отремонтировали более 40 светофоров на 37 региональных трассах Подмосковья. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в целях снижения уровня аварийности.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, неисправность светофоров в регионе проверяют ежегодно. Сейчас специалисты отремонтировали устройства в Котельниках, Воскресенске, Серпухове, Раменском, Домодедове, Фрязине, Сергиевом Посаде, Чехове, Подольске, Ступине и других округах.

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В ведомстве добавили, что Мосавтодор продолжает налаживать работу светофоров в Подмосковье. До конца года специалисты планируют отремонтировать еще порядка 40 объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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