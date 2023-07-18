Подмосковье 18 июля 2023, 17:58 Более 40 студентов РАНХиГС пройдут практику в «Автодоре» этим летом ГК "Автодор"

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Этим летом 45 студентов РАНХиГС пройдут стажировку в компании «Автодор» и дочерних предприятиях. Первая группа из 15 обучающихся уже побывала в Центральном пункте управления ЦКАД. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На практических занятиях студентам рассказали о работе системы «Свободный поток» на ЦКАД. Обучение провели консультант департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем Иван Мазур и технический директор ООО «Единый оператор» Павел Исайкин.

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Подобные занятия позволяют повысить интерес студентов к отрасли, а также получить интересный опыт.

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