Подмосковье 15 января 2024, 09:31 Более 40 специалистов пришли на работу в Клинскую больницу в 2023 году Данила Кирьянов

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Штат Клинской больницы пополнился на 46 специалистов в 2023 году. Среди них — врачи узких специальностей, переехавшие в Подмосковье из других регионов России.

Травматолог-ортопед Александр Рыбалко устроился на работу в ноябре.

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«Заинтересован в том, чтобы здесь работать. Есть цель зарабатывать и развиваться в профессиональном плане. Перспективы моего нахождения в этой больнице построены четко, мне предложили трудоустройство жены, но с ней еще об этом не говорили», — рассказал Александр.

В больницу его привел друг по одноименной программе поддержки медиков. Переезд из Конаково — вопрос для семьи уже решенный. Тем более что за аренду квартиры в Подмосковье специалистам компенсируют 20 тысяч рублей. Детей сразу записывают в детский сад.

Данила Кирьянов Данила Кирьянов Данила Кирьянов Данила Кирьянов

«Наша больница участвует во многих программах. В прошлом году ввели еще три новые — это акция „Приведи друга“, предоставление земельных участков в Клину, компенсация аренды жилья медицинским работникам», — рассказала заместитель главного врача Клинской больницы по кадрам Елена Воронцова.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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